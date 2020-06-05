همسات الليل ..انتظرناها ! - مريم نجمه

2020/06/05 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه همسات الليل...-----------------انتظرناها ..!خمس سنوات مرّتالشوق ينزف رسائلنترقب زيارة حفيدتنا الغاليةوعدتنا أنها ستزورأهلها أسبوعين أولاً ثم تأتي لتستقر عندنا فترة طويلة , فكلانا نترقب زيارتها لحنانها ولهفتها ومحبتها للعائلة والأقرباء .



خبرتني منذ ثلاثة أيام أنها قطعت تيكيت وستصل لعندنا صباح هذا اليوم الأحد قادمة بالقطار لندن - بروكسل ف مدينة دنهاخ ( لآهاي ( ....



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