منظمة الصحة العالمية: لن نقول كورونا انتهى حتى يختفي من كل العالم

2020/06/05 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن بعض الدول تشهد “زيادات طفيفة” في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “فيما يتعلق باتجاهات […]

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