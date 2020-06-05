العراق يستشير البحرين لتعديل النظام الأساسي لاتحاد الكرة

2020/06/05 | 16:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان الهيئة التطبيعة استشارت الاتخاد البحريني في مسألة تعديل النظام الاساسي للاتحاد.وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة التطبيعية بعملها وفي سعيها لتعديل النظام الاساسي تعمل وفق توجيهات ومقترحات وآراء شخص باتحاد البحرين”.واوضح ان “هذا الشخص في الاتحاد البحريني، هو ايضاً عضو بدائرة الفيفا […]

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