الأردنيون دون الخمسين عاماً يؤدون صلاة الجمعة في المساجد للمرة الأولى منذ آذار

2020/06/05 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان,-(أ ف ب)- الزمان – أدى الأردنيون صلاة الجمعة للمرة الأولى منذ أكثر من 75 يوما في مساجد المملكة التي كانت مغلقة ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.واشترطت السلطات ان يكون المصلون دون الخمسين عاماً ،مع الضوابط الصحية المفروضة وتوافد المصلون إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد السماح بحركة المصلين سيرا على الأقدام […]

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