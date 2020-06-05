بالصور .. الدفاع المدني ينقذ عوائل من حريق نشب بعمارة في بغداد

2020/06/05 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن ، عن انقاذ فرق الدفاع المدني عوائل من حريق نشب داخل عمارة في العاصمة بغداد.ونشر معن على صفحته بتويتر، لقطات لعناصر الدفاع المدني وهي تنقذ الاطفال.

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