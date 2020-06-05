مدرب الزوراء: العراق لم يدخل مرحلة الخطر ليتم إلغاء الدوري

2020/06/05 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكد مدرب نادي الزوراء، باسم قاسم، ان العراق لم يدخل مرحلة الخطر مي يتم الغاء الدوري الكروي الممتاز.وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “اعرف كمية الضغوط على رئيس الهيئة إياد بنيان و سبب ألغاء الدوري سبب صحي وقرار ألغاء الدوري قرار أندية”.وأوضح ان “ العراق لم يدخل مرحلة الخطر الكبير حتى […]

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