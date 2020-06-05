خام “برنت” يتجاوز 41 دولاراً بعد تأكيدات على قرب انعقاد اجتماع “أوبك+”

2020/06/05 | 16:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، وتجاوز خام “برنت” مستوى 41 دولاراً، بعد تأكيد روسيا أن مجموعة “أوبك+” ستعقد اجتماعاً غداً السبت ومن المتوقع أن يناقش تمديد اتفاق خفض الإنتاج.وتخفض مجموعة “أوبك+” الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياً منذ بداية مايو، وهو الاتفاق الذي من المقرر انتهاؤه بدءاً من يوليو.[…]

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