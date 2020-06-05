الزراعة النيابية تعتزم بحث تعظيم موارد الدولة مع الكاظمي

2020/06/05 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الجمعة، عزمها عقد اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث دعم القطاع الزراعي وتعظيم موارد الدولة.

وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة الزراعة والمياه النيابية ستعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء لبحث سبل دعم القطاع الزراعي وتعظيم موارد الدولة"، لافتاً إلى أنه "لا بد من تعظيم موارد الدولة عبر إيجاد بدائل عن النفط من خلال تفعيل القطاع الزراعي وخاصة في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية".

وأضاف الشمري أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من أسماك الكارب والدجاج وبيض المائدة بنوعيه الأبيض والأحمر وأصبح مصدراً لا مستورداً لهذه المواد"، مبيناً أن "صدور قرار في مجلس النواب بمنع استيراد جميع منتجات الثروة الحيوانية التي أعلن العراق تحقيق اكتفائه الذاتي منها، إضافة الى المحاصيل الزراعية ومنها الفواكه والخضار".

وتابع أن "اللجنة طالبت الحكومة بغلق المعابر غير الرسمية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي"، مؤكداً أن "المنتج المحلي لا يحتاج الى السيطرة النوعية أو الرقابة لأنه يندرج ضمن المواصفات العالمية".

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