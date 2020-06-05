2020/06/05 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مشاجرة وحرق خيام في ساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مشاجرة وحرق خيام في ساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).