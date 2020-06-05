وزارة الصحة : وصول وجبة طارئة من أجهزة التنفس الاصطناعي

2020/06/05 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، وصول شحنة طائرة من أجهزة التنفس الاصطناعي الأميركية الصنع الى البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان الشحنة القادمة عبر الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، ستوضع في مخازن “الدباش” لحين نص بها وتشغيلها في المراكز التخصصية، بغية معالجة الحالات الطارئة من المرضى المصابين بعدوى الفيروس.

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