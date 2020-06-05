الحكمة يدعو الى حسم ملف رئاسة الهيئات المستقلة بالوكالة بعد استكمال الكابينة الوزارية

2020/06/05 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، الى حسم ملف رئاسة الهيئات المستقلة بالوكالة بعد الانتهاء من استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الطفيلي في تصريح إن قضية ادارة تلك الهيئات بالوكالة يجب ان تنتهي من خلال اختيار شخصيات كفؤة ومستقلة بعيدا عن سيطرة الكتل والاحزاب السياسية.

وأشار الى أن هناك توجه حكومي لمعالجة الخروقات الحاصلة في هذا الملف، لافتا الى أهمية حسمه نظرا لأهمية تلك المناصب والمواقع في الدولة العراقية.

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