البعيجي يدعو الى تشريع القوانين التي تساهم بحل الازمة دون المساس برواتب الموظفين

2020/06/05 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الى تشريع القوانين التي تساهم في تجاوز الازمة المالية دون المساس برواتب الموظفين.

وقال البعيجي في تصريح إن استقطاع رواتب الموظفين ليس حلا للازمة المالية التي يمر بها البلد، بل سيعقد الوضع الاقتصادي، مشددا على ضرورة الغاء فكرة الاستقطاع من الرواتب وايجاد حلول اكثر واقعية كمراجعة جولات التراخيص وشركات الهاتف النقال والمنافذ الحدودية والاقتراض الداخلي ودعم القطاعات الاخرى من اجل رفد ميزانية الدولة وعدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي.

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