2020/06/05 | 16:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة للمربد: لم تقرر الحكومة حتى الان تجديد الحظر من عدمه وهناك اجتماع قريب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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