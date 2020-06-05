الثلاثاء المقبل.. غلق تام لابواب شركة نفط البصرة واعتصام مفتوح أمامها

2020/06/05 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الممثلة عن الشركات النفطية المقبولة ضمن قرعة الملعب في البصرة، يوم الجمعة، عن تنظيم اعتصام مركزي مفتوح أمام مبنى شركة نفط البصرة وغلق أبواها الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم اليوم عقد اجتماع موسع ضم ممثلين عن الشركات النفطية المقبولة ضمن قرعة الملعب والبالغ عددهم ٢٠٠٠ شخص وتم الاتفاق على عدة نقاط ابرزها، ذهاب مجموعة من الممثلين عن ٢٠٠٠ شخص الى بغداد لمتابعة موضوع المباشرة والتعاقد مع وزارة النفط من خلال احد نواب محافظة البصرة وكذلك متابعة الكتب المرسلة الى وزارة المالية".

وأضاف "تم الاتفاق على ان تكون هناك ورقة ضغط على وزارتي النفط والمالية من خلال اعتصام مركزي مفتوح كبير لجميع الشركات المقبولة امام شركة نفط البصره كونها تمثل العمود الفقري لنفط العراق، يوم الثلاثاء المصادف ٩ /٦ الساعة السابعة صباحا ليكون غلق تام لابواب شركة نفط البصرة والاعتصام امامها".

ودعت اللجنة في بيانها جميع المؤسسات الاعلامية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة لـ"حضور هذا الاعتصام وتوثيقه"، موضحة أنه "ستكون هناك لجنة منظمة تتكون من ٤٠ الى ٥٠ شخص لحماية الاعتصام من المندسين والمخربين".

وأشارت إلى أنه "سيتم طبع بوسترات تمثل الـ٢٠٠٠ درجة وظيفية بدون مسميات فقط الـ٢٠٠٠ درجة وابعاد البوسترات عن التسميات الخاصة للشركات، مبينة أنه "ستكون هناك منصة مركزية لقيادة الاعتصام وبث اناشيد حماسية من خلال جهاز مكبر للصوت".

وطلبت اللجنة من جميع المعتصمين للشركات النفطية المقبولة "اخذ كافة اجراءات الوقاية الصحية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، والتعاون مع القوات الامنية المرابطة للاعتصام لانهم لحمايتكم ".

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