نائب كردي يحذر من ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية

2020/06/05 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر عضو كتلة المستقبل الكردية النيابية سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة،الاحزاب السياسية مسؤولية ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية، بسبب تصريح سابق للاخير اعتبر فيه "العراق عدوا للاقليم ".وقال شمس الدين في بيان ، ان"الاحزاب في حال منحها الثقة لفؤاد حسين فمن المؤكد انها صوتت وفق صفقات معينة بعيداً عن الرؤية الوطنية"، مؤكداً ان"حسين يطبق ما يملى عليه من الحزب الديمقراطي الكردستاني كونه تابع له، وسبق له ان وصف العراق بأنه "عدو" لاقليم كردستان".واضاف، بانه"لايمكن تسليم سياسة العراق الخارجية بيد من يريد ان يجهز عليها بالكامل، خصوصاً خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلد"، مشيراً الى ان"ما سيحصل للعراق بعد ذلك سيتحمله الاحزاب خصوصاً تلك التي تمثل الوسط والجنوب اذا ما وافقت بالتصويت على منحه الثقة".واوضح، بأن"مثل هكذا منصب سيادي وحساس يمكن ان يمنح الى شخصية كردية مستقلة وليس لمن ينفذ اجندات معينة ومريبة لحزبه"، ملمحاً الى ان"15 نائباً من الاحزاب الكردية المعارضة سيرفضون التصويت لفؤاد حسين في حال طرحه مرشحاً لوزارة الخارجية في جلسة مجلس النواب".

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