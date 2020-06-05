خلال 24 ساعة.. نجدة بغداد تعلن اعتقال 247 مخالفاً للحظر الصحي

2020/06/05 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 247 مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة في العاصمة.وافادت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم القبض على 247 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال، فضلاً عن ضبط سيارتين عليها اشارة حجز ضمن مناطق (حي القاهرة.سيطرة ام الطبول)، خلال 24 ساعة […]

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