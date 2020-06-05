ما سبب غرق الباخرة الإيرانية في المياه العراقية؟.. مسؤول بحري يوّضح

2020/06/05 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف المتحدث باسم البحريين العراقيين المهندس علي العقابي، اليوم الجمعة، عن أسباب غرق الباخرة الإيرانية، في مدخل خور عبدالله.وقال العقابي للوكالة الرسمية، إن”حادث غرق السفينة الإيرانية (بهبهان) عرضي ووقع نتيجة الظروف الجوية القاهرة التي شهدتها المنطقة يوم أمس”، لافتاً إلى أن”الرياح كانت عالية جداً وهناك ارتفاع في كميات منسوب المياه ،ما […]

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