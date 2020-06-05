2020/06/05 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز خاطب النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعبيان، اليوم الجمعة، ساسة المكون بشأن تركهم للوزارة الخارجية والتشبث بوزارة المالية في زمن القحط والبلاء.وقال التعيبان في تغريدة له بموقع تويتر ، تابعتها “العهد نيوز”، ” ياساسة المكون .ياعمالقة عصركم ! ياحماة الاوطان ! مالكم كيف تحكمون ؟! وبأي طريقة واسلوب تفكرون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الصادقون لـ “ساسة المكون”: تتركون الخارجية في ذروة التفاوض مع المحتل، اي عقول في رؤسكم ؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الصادقون لـ “ساسة المكون”: تتركون الخارجية في ذروة التفاوض مع المحتل، اي عقول في رؤسكم ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).