النقل تحجر على 153 وافدا عراقيا قدموا من تركيا

2020/06/05 | 17:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة النقل ، وصول 153 مواطناً عراقياً، اليوم الجمعة قادماً من مطار إسطنبول الى مطار بغداد الدولي مع جثامين عدد ( 2 ) ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقيين العالقين في تركيا على متن احدى طائرات أسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية .واوضحت في بيان انه " تم تهيئة عدد من حافلات النقل التابعة للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لنقل جميع الوافدين من رحلة تركيا الى اماكن الحجر الصحي المخصص لهم من قبل وزارة الصحة العراقية".

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