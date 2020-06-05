ثاني مواطن ميساني يعلن تفريغ منزله للمصابين بكورونا

2020/06/05 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن رئيس مجلس قضاء العمارة علي عطية الصببحاوي عن وضع منزله تحت تصرف دائرة صحة ميسان، التي أطلقت نداء بأنها لا تستطيع أن تستوعب أعداد المصابين بكورونا ..وقال الصببحاوي في منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، بعد أن قامت مجموعة من الشباب منع دائرة صحة ميسان من استخدام مستشفى الزهراوي […]

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