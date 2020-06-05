بالصورة... وفاة مسؤول عراقي بفيروس كورونا

2020/06/05 | 18:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت امانة بغداد العراقية، اليوم الجمعة، أحد مسؤوليها الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا....

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