الأمن العراقي يلقي القبض على 6 ارهابيين في نينوى

2020/06/05 | 18:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، اليوم الجمعة، القبض على 6 إرهابيين في المحافظة العراقية....

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