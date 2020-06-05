تسريبات تكشف مواصفات أيقونة “هواوي” اللوحية ذات السعر المدهش

2020/06/05 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت تسريبات صحفية عديدة عن مواصفات أيقونة شركة “هواوي” الصينية” اللوحية المرتقبة، والتي ستتميز بسعر تنافسي مدهش للجميع.وتطرق موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى كشف كافة المواصفات المسربة لحاسب “هواوي ميديا باد سي 3” اللوحي، والذي وصف بأنه سيكون أيقونة مثالية للمبتدئين.وأوضح أن مواصفات “هواوي ميديا باد سي 3” […]

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