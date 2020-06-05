طفلٌ سوري يلقى حتفه غرقاً جنوبي تركيا

2020/06/05 | 18:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيَ طفلٌ سوري يبلغ من العمر 14 عاماً حتفه غرقاً، أمس الخميس، أثناء السباحة في نهرٍ يقع بولاية “باتمان” جنوبي #تركيا.وكان الطفل “نادر علي” برفقة عائلته التي توجهت إلى نهر قريب من ولاية “باتمان”،…

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