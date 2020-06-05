تراجع كبير لمعدل البطالة في أمريكا بعد إضافة الاقتصاد 2.5 مليون وظيفة في مايو

2020/06/05 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفض معدل البطالة خلال مايو، كما أضاف الاقتصاد وظائف جديدة، مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس “كورونا”.وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الأكبر في العالم أضاف 2.5 مليون وظيفة خلال مايو بينما توقع محللون أن يفقد 7.75 مليون.أما معدل البطالة فانخفض من 14.7% إلى 13.3%، ومقارنة بتوقعات أن يُسجل […]

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