ديالى تعلن نتائج اكبر عملية تعقب لمطلوبي” القائمة السوداء”

2020/06/05 | 18:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، الجمعة، عن نتائج اكبر عملية تعقب لمطلوبي القائمة السوداء داخل المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شرطة ديالى نفذت خلال الساعات الـ48 الماضية اكبر عملية تعقب لمطلوبين ضمن القائمة السوداء المتهمين بقضايا جنائية وارهابية وتم اعتقال 40 منهم بكمائن وعمليات دهم وتفتيش […]

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