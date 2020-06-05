2020/06/05 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفع معدل البطالة بين الأمريكيين السود لأعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات خلال مايو وذلك بنحو 0.1% إلى 16.8%.وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد العاطلين عن العمل بين الأمريكيين السود وصل إلى 3.33 مليون الشهر الماضي، مقابل 3.24 مليون في أبريل.وعلى الجانب الآخر، تراجع معدل البطالة بين الأمريكيين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع غير مسبوق لمعدل البطالة بين الأمريكيين السود وتراجعه بين البيض) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع غير مسبوق لمعدل البطالة بين الأمريكيين السود وتراجعه بين البيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).