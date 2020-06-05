يتلقى كميات كبيرة من البيتزا مدة تسع سنوات دون أن يطلبها

2020/06/05 | 18:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عبر مواطن بلجيكي عن امتعاضه بسبب استمرار تلقيه طعاماً دون أن يطلبه منذ تسع سنوات كاملة وحتى الآن مما يسبب له إزعاجاً كبيراً طوال تواجده بمنزله.وقال جان فان لانديخم، البالغ من العمر 65 عاماً، إن الأمر كله بدأ بتلقيه كمية كبيرة من البيتزا التي لم يطلبها وهو ما ظن أنه خطأ لن يتكرر مرة […]

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