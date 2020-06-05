صحة الرصافة تعلن استلام أكبر مقر تابع لتشكيل سرايا السلام بأمر السيد مقتدى الصدر

2020/06/05 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، استلام أكبر مقر تابع لتشكيل سرايا السلام، بأمر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من أجل استخدامه لحجر المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت بيان صادر عن الدائرة أنها أعلنت عن استلامها أكبر مقرات المعاونية الجهادية في بغداد، لاستخدامها في عملية العزل الصحي للمصابين بفايروس كورونا، حيث سلمت المعاونية الجهادية لسرايا السلام أكبر مقراتها في بغداد إلى وزارة الصحة ممثلةً بدائرة صحة الرصافة.

وأضاف البيان، أن المقر سيكون تحت تصرف الدائرة واستخدامه في عملية العزل الصحي للمصابين بفايروس كورونا، مشيراً إلى أن التسليم تم بحضور مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، وحسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لمساندة واغاثة الشعب العراقي في أزمة تفشي فايروس كورونا.

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