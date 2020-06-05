العميري : جلسة يوم السبت النيابية ستشهد التصويت على باقي الكابينة الوزارية

2020/06/05 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون غايب العميري ان جلسة يوم السبت النيابية ستشهد التصويت على باقي الكابينة الوزارية.

وقال ان الجلسة ستشهد التصويت على خمسة مرشحين لوجود توافق عليهم.

واضاف العميري ان الخلاف لازال على مرشح أو مرشحين ونامل التوصل لتوافق سريع وتمرير الكابينة كاملة، وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم اسماء مرشحي بعض الحقائب الوزارية الشاغرة في الكابينة الوزارية وهم فؤاد حسين للخارجية واحسان عبد الجبار للنفط وايفان فائق للهجرة والمهجرين وعلاء احمد للتجارة.

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