بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية لكورونا..الصحة : نتمنى فرض الحظر الشامل

2020/06/05 | 18:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن وزير الصحة حسن التميمي ، ان عدد إصابات المواطنين والملاكات الطبية بكورونا زادت بشكل ملحوظ، داعيا المواطنين الى عدم تحميل المؤسستين الصحية والأمنية أكثر من طاقتيهما.وشدد التميمي في تصريح على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية،مشيرا الى ان "ما يهمنا هو تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا".واكد ان " الحظر الصحي مسؤولية الأجهزة الأمنية،و نتمنى أن يكون هناك حظر صحي شامل وليس أمنياً فقط".مبينا ان الوزارة " سمحت للأفران والمطاعم بالعمل شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية".

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