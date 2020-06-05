وزير الصحة: سيتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين للاجراءات الوقائية

2020/06/05 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الجمعة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية.وقال التميمي في حديث تابعته “العهد نيوز” ، إن “التعايش مع الوباء، يقصد به التزام المواطن وقدرته على التكيف معه عبر لبس الكمامة والكفوف، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء […]

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