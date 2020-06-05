وزير الصحة يدعو الى فرض حظر صحي شامل في محافظات العراق

2020/06/05 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا وزير الصحة، الدكتور حسن التميمي، اليوم الجمعة، الى فرض حظر شامل في جميع محافظات البلاد، بعد ان ...





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