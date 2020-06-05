كمارك كردستان ترد على عدم الامتثال لقائمة ممنوعات بغداد

2020/06/05 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

نفى المدير العام لكمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، الجمعة (5 حزيران 2020) "الاتهامات" بشأن عدم امتثال الإقليم للممنوعات التي الحكومة الاتحادية، والخاصة بمنع دخول مجموعة من المواد المستوردة.

وقال عبد الرحمن، في حديث لـ(بغداد اليوم): "شهريا تصلنا قائمة بالممنوعات، سواءً مواد غذائية أو طبية أو صناعية أو سيارات وغيرها ويتم تعميمها على العابر الحدودية الثمانية الموجودة داخل إقليم كردستان".

وأضاف، أن "أي مواد ممنوعة لا يتم السماح لها بدخولها إلى الإقليم إطلاقا وأي كلام يطلق خلاف ذلك هو غير صحيح، وليس فيه دليل وانما حديث إعلامي فقط".

ويُعاد طرح ملف المعابر والمنافذ الحدودية، في اقليم كردستان، في كل مرة، عن وجود فساد داخل معابر كردستان، فضلا عن وجود منافذ خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وعدم الامتثال لسلطاتها.

بيان رسمي:

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