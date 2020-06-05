آلاف الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية أمس

2020/06/05 | 18:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة شهدت خلال يوم أمس الخميس أكثر من ألف وفاة و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن الولايات المتحدة سجلت خلال الرابع من يونيو 1036 وفاة و21140 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 995 وفاة و19699 إصابة يوم الأربعاء.وبشكل عام، رصدت في الولايات المتحدة خلال 133 يوما منذ تسجيل أول حالة لـ"كوفيد-19" 1872660 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، وتوفى 108211 من هؤلاء المرضى، وتماثل أكثر من 485 ألفا للشفاء، حسب إحصاءات الجامعة.

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