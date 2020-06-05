“انتفاضة” جورج فلويد ضد العنصرية تصل الى فيينا

2020/06/05 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لم تقف الاحتجاجات التي أعقبت موت الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد رجال شرطة عند الولايات المتحدة الامريكية ، فانتقل تأثيرها الى اوربا، وبعد تظاهرات باريس ، خرج عشرات الآلاف ومعظمهم من الشباب، الخميس، في فيينا في إطار التعبئة الدولية ضد العنصرية وتنديدا بوفاة جورج فلويد.وقال العديد من المشاركين إنّ هذا يُعدّ أحد […]

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