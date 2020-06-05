2020/06/05 | 18:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعيد افتتاح مقهى “النوفرة” التاريخي في دمشق القديمة تزامناً مع جهود السلطات السورية في تخفيف الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي والإغلاق التي تهدف إلى وقف انتشار وباء “كوفيد 19”.ومقهى “النوفرة” من بين أهم المعالم في دمشق حيث يزوره زبائن وسياح من جميع الفئات العمرية.ويعمل مقهى النوفرة منذ أكثر من قرنين من الزمن حيث لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابواب مقهى النوفرة التاريخي في دمشق تفتح مجددا امام الزوار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابواب مقهى النوفرة التاريخي في دمشق تفتح مجددا امام الزوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).