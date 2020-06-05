2020/06/05 | 18:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب منتخب الشباب قحطان جثير: إلغاء الدوري الـ(عقيم) قرار منطقي ولن يؤثر على لاعبي المنتخبات الوطنية لأن اغلب دوريات العالم متوقفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب منتخب الشباب قحطان جثير: إلغاء الدوري الـ(عقيم) قرار منطقي ولن يؤثر على لاعبي المنتخبات الوطنية لأن اغلب دوريات العالم متوقفة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب منتخب الشباب قحطان جثير: إلغاء الدوري الـ(عقيم) قرار منطقي ولن يؤثر على لاعبي المنتخبات الوطنية لأن اغلب دوريات العالم متوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).