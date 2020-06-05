2020/06/05 | 18:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ذي قار للمربد: الاصابات بكورونا في المحافظة بلغت 226 ونتوقع ارتفاعها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار للمربد: الاصابات بكورونا في المحافظة بلغت 226 ونتوقع ارتفاعها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار للمربد: الاصابات بكورونا في المحافظة بلغت 226 ونتوقع ارتفاعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).