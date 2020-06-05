العراق يسجل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/06/05 | 18:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 1006 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الصحة في موقفها الوبائي، اليوم، 5 حزيران/يونيو، إنه "تم فحص (9642) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (281901)".

أشارت إلى أنه "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (1006) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 274

بغداد/ الكرخ: 139

مدينة الطب: 115

النجف: 21

البصرة: 96

السليمانية: 87

أربيل: 12

دهوك: 6

كربلاء: 31

واسط: 42

كركوك: 28

ديالى: 3

بابل: 48

ميسان: 11

الديوانية: 24

ذي قار: 50

المثنى: 13

نينوى: 1

صلاح الدين: 5

الشفاء: 235 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 153

بغداد/ الكرخ: 43

النجف: 4

البصرة: 6

أربيل: 3

ديالى: 13

بابل: 2

ميسان: 6

الديوانية: 1

المثنى: 1

صلاح الدين: 3

- الوفيات: 14 حالة

بغداد/ الرصافة: 4

بغداد/ الكرخ: 2

مدينة الطب: 4

البصرة: 1

ديالى: 2

المثنى: 1

مجموع الإصابات : 9846 مجموع حالات الشفاء: 4573 الراقدين الكلي: 4988 الراقدين في العناية المركزة: 63مجموع الوفيات: 285

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