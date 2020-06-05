إيطاليا تعلن وصول أوائل السائحين إليها

2020/06/05 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن أوائل السائحين بدأوا بالوصول إلى بلاده قادمين من ألمانيا منذ بضعة أيام، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة في البلدين بسبب فيروس كورونا.وبعد وصوله إلى برلين ليلتقي هناك نظيره الألماني هيكو ماس، في أول زيارة يقوم بها خارج البلاد منذ حالة الإغلاق المترتبة على جائحة […]

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