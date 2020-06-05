وزير الصحة: ما يهمنا تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا

2020/06/05 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة، حسن التميمي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وغرامات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية، داعيا المواطنين الى عدم تحميل القوات الامنية والكوادر الصحية مسؤولية تفوق طاقتها.وقال التميمي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية ” واع” تابعته /المعلومة/ إن “التعايش مع الوباء، يقصد به التزام المواطن وقدرته على التكيف معه عبر لبس الكمامة والكفوف، […]

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