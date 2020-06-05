صحة الكرخ تنشر تفاصيل التوزيع الجغرافي لـ139 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/05 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نشرت دائرة صحة بغداد الكرخ، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ اليوم الجمعة وعددها 139.وتوزعت الإصابات كالآتي:- الغزالية/ ٥ اصابات- الحارثية/ ١ اصابة- المنصور/ ١ اصابة- حي العامل/ ١٠ اصابات- الحرية/ ١٥ اصابة- ابو دشير/ ٢ اصابة- التاجي/ ٦ اصابات- الطوبجي/ ٣ اصابات- حي الجامعة/٥ اصابات- حي العدل/ ٢ اصابة- كرادة مريم/ ٣ اصابات- الكرخ/ ٤ اصابات- شارع حيفا/ ١ اصابة- الاسكان/ ٣ اصابات- الشالجية/ ٢ اصابة- الكاظمية/ ٣٢ اصابة- القادسية/ ١ اصابة- الدورة/ ٥ اصابات- البياع/ ١ اصابة- حي الجهاد/ ٨ اصابات- الاعلام/ ٢ اصابة-الشعلة/ ١٠ اصابات- العامرية/ ٢ اصابة-الطارمية/ ١ اصابة- المواصلات/ ١ اصابة- ابو غريب/ ٢ اصابة- السيدية/ ٣ اصابة- المعالف/ ١ اصابة- سكنة جانب الرصافة/ ٧ اصابات.وكانت وزارة الصحة والبيئة، سجلت اليوم أعلى معدل للإصابات اليومية منذ تفشي فيروس كورونا في العراق حيث بلغت 1006 إصابات و14 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي الى ٩٨٤٦ حالة بينها 285 وفاة و٤٥٧٣ شفاء.

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