القضاء الاعلى يكذب انباء شمول المتهمين بقضايا نزاهة بالعفو العام

2020/06/05 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى ،عدم صحة ما ورد في تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من المجلس بخصوص شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام.واوضح المجلس في بيان انه " لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦".وشدد البيان على ضرورة " اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فقط ".

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