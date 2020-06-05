مجلس القضاء ينفي إصدار قرار بشمول متهمي النزاهة بقانون العفو

2020/06/05 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، إصداره قراراً بشمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام.

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