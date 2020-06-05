2020/06/05 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت نجدة بغداد، اليوم الجمعة، عن انتشال جثة شاب من نهر دجلة شمالي بغداد.وقالت نجدة بغداد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة تنتشل جثة رجل من داخل نهر دجلة من جهة الكاظمية”.وأضاف البيان أن “الغريق يبلغ من العمر ما يقارب ٣٠ سنة والسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد تعلن انتشال جثة شاب من نهر دجلة شمالي العاصمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد تعلن انتشال جثة شاب من نهر دجلة شمالي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).