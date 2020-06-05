خمسون اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2020/06/05 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة ، 50 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة ، 8 اصابات منها لمنتسبين في الصحة.وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 50 اصابة بفيروس كورونا ، موزعة بواقع 42 اصابة في قضاء سوق الشيوخ ، و 3 […]

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