التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ اليوم وعددها 139

2020/06/05 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت دائرة صحة الكرخ ، الجمعة، عن عدد الاصابات بكورونا وتوزيعها الجغرافي.– الغزالية/ ٥ اصابات – الحارثية/ ١ اصابة – المنصور/ ١ اصابة – حي العامل/ ١٠ اصابات – الحرية/ ١٥ اصابة – ابو دشير/ ٢ اصابة – التاجي/ ٦ اصابات – الطوبجي/ ٣ اصابات – حي الجامعة/٥ اصابات – حي العدل/ ٢ […]

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