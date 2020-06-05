قتيلٌ ومصاب من القوات التركية في ظروفٍ غامضة بريف “إدلب”

2020/06/05 | 19:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على جنديين من #القوت_التركية، اليوم الجمعة، أحدهما قتيل والآخر مُصاب، بريف مدينة #إدلب، دون ورود معلومات عن تفاصيل وقوع الحادثة.وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «الجنديين اُستهدفا، في ظروفٍ مجهولة، على الطريق الواصل…

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