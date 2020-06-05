عضو بمفوضية حقوق الانسان يدعو الى اعتماد ’’السوار الالكتروني’’ لمراقبة المحجورين بمنازلهم

2020/06/05 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بعد عبور العراق حاجز الالف اصابة خلال 24 ساعة، رأى عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، اليوم الجم...





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